Байден запишет видео для семьи погибшего чернокожего американца

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден запишет видео для семьи погибшего чернокожего американца Джорджа Флойда и встретится с его родственниками, чтобы передать соболезнования. Об этом в пятницу, 7 июня, передает New York Times.

Как сообщили изданию помощники Байдена, политик не сможет присутствовать на поминальных мероприятиях из соображений безопасности, потому он планирует снять видеообращение. Кроме того, он собирается навестить близких Флойда, чтобы пообщаться с ними лично.

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Церемония прощания с погибшим пройдет утром 9 июня в Хьюстоне, штат Техас. Адвокат семьи погибшего утверждал о том, что Байден заявлял о намерении присутствовать на траурном мероприятии.

Ранее в июне сообщалось, что Байден покинул свой дом, чтобы отправиться на протесты, разгоревшиеся из-за гибели чернокожего охранника. До этого политик впервые за два с половиной месяца принял участие в публичном мероприятии, посетив со своей супругой Джилл мемориал павшим солдатам в парке возле своего дома в штате Делавэр.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли 11 человек.

Источник: Лента.Ру