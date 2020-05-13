Байдену решили поверить на слово в деле о домогательствах

13 мая 2020     20
Байдену решили поверить на слово в деле о домогательствах

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер заявил, что готов поверить на слово наиболее вероятному кандидату от Демократической партии на грядущих выборах, бывшему вице-президенту Джо Байдену, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к бывшей помощнице Таре Рид. Об этом пишет Politico.

По словам Шумера, ему достаточно того, что Байден отверг все обвинения. «Я услышал объяснение Байдена. Я думаю, этого достаточно», — подчеркнул сенатор, добавив, что уверен в том, что Байден станет прекрасным президентом и поможет демократам вернуть большинство в сенате.

В то же время, отвечая на вопрос о том, верит ли он словам Рид, Шумер отметил, что раньше, до появления движения #MeToo, никто не слушал женщин, когда они рассказывали о том, что с ними произошло, теперь же их якобы слушают.

Материалы по теме

11:45 — 4 марта

Суперпровал

Противники Трампа не могут договориться. Их разногласия помогут ему снова стать президентом

После этого адвокат Дуглас Вигдор, представляющий интересы Рид, обвинил сенатора в двойных стандартах. «Комментарий Шумера абсолютно бессмысленный, поскольку Байден не предоставил никаких объяснений», — подчеркнул он.

Шумер стал не первым представителем Демпартии, поддержавшим Байдена после обвинений бывшей помощницы. До этого в защиту бывшего вице-президента уже высказывались и другие высокопоставленные демократы, в том числе и сенаторы-женщины. За это они подверглись критике со стороны республиканцев, которые обвинили их в лицемерии и напомнили о том, что демократы высказывались в абсолютно противоположном ключе, когда речь шла об обвинениях в домогательствах в адрес представителя Республиканской партии, судьи Верховного суда США Бретта Кавано.

В середине апреля бывшая помощница Байдена Тара Рид заявила, что почти 30 лет назад подвергалась сексуальным домогательствам со стороны политика. По словам Рид, в 1993 году Байден, занимавший тогда пост сенатора от штата Делавэр, в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Она рассказывала о харассменте маме, подруге, брату и бывшей коллеге.

На фоне обвинений Рид призвала 77-летнего Байдена выйти из президентской гонки. Байден отверг все обвинения и заявил, что ничего подобного никогда не происходило.

с

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 13.05.2020
Вести Севастополь 13.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы: – Мощь и защита юга России. Черноморскому флоту 237 лет. Как торжественную дату отпраздновали в его главной …


Байдену решили поверить на слово в деле о домогательствах
Байдену решили поверить на слово в деле о домогательствах

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер заявил, что готов поверить на слово наиболее вероятному кандидату от Демократической партии …


Рекламирующая обувь таджикская модель рассказала о «диких» письмах фут-фетишистов
Рекламирующая обувь таджикская модель рассказала о «диких» письмах фут-фетишистов

Британская модель таджикского происхождения, рекламирующая обувь люксовых брендов, рассказала о непристойных сообщениях фанатов. Ее слова приводит портал Metro. Манекенщица Хаммаса …


Песков рассказал о последней очной встрече с Путиным
Песков рассказал о последней очной встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о последней очной встрече с президентом России Владимиром Путиным в интервью «Коммерсанту». Песков отметил, …


Видео с прыгающими по льдинам детьми проверят в Якутии
Видео с прыгающими по льдинам детьми проверят в Якутии

В СМИ опубликована видеосъемка, на которой запечатлена молодая женщина и двое детей, которые в условиях густого ледохода на природном водоеме …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

  1. yulia85478 - 13.05.2020

    Современные онлайн казино позволяют играть на ставках, равных одному центу. Сегодня же в мире существует огромное количество шикарных казино, при этом в большинстве развитых стран эта индустрия является легальной и приносит немалый доход государству. Онлайн казино постоянно развиваются и работают над популяризацией таких казино, которые дают возможность выиграть деньги, не выходя из дома как на онлайн казино официальный сайт


Это интересно

О проекте

Контакты