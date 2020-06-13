Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.

Результаты проверки дела в отношении и.о. главврача Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога Элины Сушкевич поручено доложить самому главе ведомства.

Белой были предъявлены обвинения по ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий», а Сушкевич проходит по ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору».

5 ноября 2018 года в роддом поступила женщина, которая на следующий день родила мальчика. Сообщалось, что для поддержания жизнедеятельности младенца требовалось лекарство, однако препарат не был введен, в результате чего ребенок умер.

По версии следствия, причиной смерти могло стать распоряжение Белой не вводить малышу лекарство и указать в истории родов, что ребенок родился мертвым, чтобы не портить статистику роддома.

На данный момент обе женщины находятся под домашним арестом, дело слушается в Калининградском областном суде с участием присяжных.