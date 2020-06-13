Бастрыкин поручил проверить дело медиков из Калиниграда

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить уголовное дело двух врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 12 июня.

«Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и. о. главного врача родильного дома Елены Белой обстоятельства и доложить ему», — сказано в сообщении.

Ранее в пятницу президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал президенту России Владимиру Путину об этом деле и заявил, что готов выступить в суде.

В 2018 году Белую обвинили в превышении должностных полномочий. Позднее она была смещена со своего поста. В июне 2019-го ей предъявили обвинение в организации убийства, а Сушкевич — в совершении убийства.

5 ноября 2018 года в роддом поступила гражданка Узбекистана. На следующий день у нее раньше срока родился мальчик весом около 700 г. Малышу ввели препарат для работы легких, однако через сутки он умер.

По версии следствия, Белая предполагала, что ребенок умрет, поэтому поручила Сушкевич умертвить его, чтобы не портить статистику. Позднее сообщалось, что для поддержания жизнедеятельности младенца требовался дорогостоящий препарат и Белая якобы решила не тратить ресурсы роддома. Следствие полагает, что бывшая и. о. главврача поручила ввести малышу дозу магния сульфата, а в истории родов написать, что ребенок родился мертвым.

Изначально Белую направили в СИЗО, однако ноябре 2018 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил изменить ей меру пресечения. На данный момент обе женщины находятся под домашним арестом, дело слушается в Калининградском областном суде с участием присяжных.