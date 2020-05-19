Базу данных детских игровых площадок создадут в Симферополе

19 мая 2020     14
Базу данных детских игровых площадок создадут в Симферополе

В Симферополе пройдет инвентаризация всех детских игровых площадок. Специальная рабочая группа составит реестр объектов.

Инвентаризация будет проходить до 28 августа 2020 года. В течение лета специалисты проверят все детские игровые площадки, расположенные на территории городского округа. Соответствующее распоряжение опубликовала администрация Симферополя, пишет ИА «Крыминформ».

По итогам инвентаризации будет сформирована единая база данных детских игровых площадок.

В 2019 году в Симферополе установили около 100 новых спортивных и игровых площадок.

Ранее сообщалось, что в Таганроге (Ростовская область) проведут работы по демонтажу более 200 детских площадок, которые не соответствуют требованиям безопасности. У 149 объектов вышел срок эксплуатации, они находятся в аварийном состоянии.

Источник: Газета Известия

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