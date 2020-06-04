Бекхэму понадобилась «бабушкина квартира»

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и его супруга, экс-вокалистка Spice Girls Виктория Бекхэм возведут еще один дом на территории семейного имения стоимостью 6,2 миллиона долларов в английском Котсуолде. Об этом сообщает The Sun.

Дополнительное жилье — так называемая «квартира для бабушки» — понадобилось для друзей и родственников, приезжающих в гости к Бекхэмам. При постройке уютного коттеджа планируется использовать те же строительные материалы, что и для главного здания.

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Планировка предусматривает максимум удобств. Внутри будут просторная кухня, ванная комната и спальня для гостей. Издание отмечает, что любой, кто получит шанс остаться в уютном особняке, не захочет его покидать.

Ранее в июне стало известно, что Бекхэмы планируют построить секретный тоннель под землей для экстренного побега пары с детьми из имения в случае опасности. Сама резиденция в Котсуолде — идеальное место для того, чтобы самоизолироваться. В ней девять спален, большая столовая, просторный зал и кухня со специальной печью для приготовления пиццы.

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Источник: Лента.Ру