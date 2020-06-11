Бельгийского принца оштрафовали за нарушение карантина в Испании

Власти испанской Андалусии оштрафовали бельгийского принца Йоахима на €10,4 тыс. за нарушение карантинного режима, введенного из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 10 июня, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Испании.

28-летний племянник бельгийского короля Филиппа прибыл в Андалусию 24 мая для прохождения учебной стажировки, после чего должен был соблюдать двухнедельный карантин.

Однако через несколько дней принц Йоахим нарушил предписание, сходив на вечеринку, в результате чего получил положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию.

Позже принц извинился за несоблюдение мер изоляции и выразил готовность принять все последствия.

По словам чиновников, у представителя бельгийской королевской семьи есть 15 дней на оплату штрафа. На данный момент он помещен на карантин в Испании.

В конце мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен и его супруга нарушили карантин, отдохнув ночью на летней веранде итальянского ресторана. Позже он попросил прощения за свою ошибку.

По данным международного статистического бюро Worldometer, на 10 июня в Испании зафиксировано 289 360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 27 136 человек.