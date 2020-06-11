Бельгийского принца оштрафовали за нарушение карантина в Испании

10 июня 2020     16
Бельгийского принца оштрафовали за нарушение карантина в Испании

Власти испанской Андалусии оштрафовали бельгийского принца Йоахима на €10,4 тыс. за нарушение карантинного режима, введенного из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 10 июня, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Испании.

28-летний племянник бельгийского короля Филиппа прибыл в Андалусию 24 мая для прохождения учебной стажировки, после чего должен был соблюдать двухнедельный карантин.

Однако через несколько дней принц Йоахим нарушил предписание, сходив на вечеринку, в результате чего получил положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию.

Позже принц извинился за несоблюдение мер изоляции и выразил готовность принять все последствия.

По словам чиновников, у представителя бельгийской королевской семьи есть 15 дней на оплату штрафа. На данный момент он помещен на карантин в Испании.

В конце мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен и его супруга нарушили карантин, отдохнув ночью на летней веранде итальянского ресторана. Позже он попросил прощения за свою ошибку.

По данным международного статистического бюро Worldometer, на 10 июня в Испании зафиксировано 289 360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 27 136 человек.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Попытка военных США заблокировать российский патруль в Сирии попала на видео
Попытка военных США заблокировать российский патруль в Сирии попала на видео

Попытка военных США заблокировать российский патруль в Сирии попала на видео. Запись опубликована в Telegram-канале WarJournal. Инцидент произошел в среду, …


Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon
Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал статью генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о запуске Crew Dragon в Twitter. Источник: …


В США назвали «убийцу» российского ядерного «Посейдона»
В США назвали «убийцу» российского ядерного «Посейдона»

«Убийцами» российского перспективного подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон», возможно, могут быть американская торпеда Mk 48 Advanced Capability (ADCAP) или британская …


Сбербанк проверяет случаи списания выплат на детей в счёт долгов
Сбербанк проверяет случаи списания выплат на детей в счёт долгов

23:44 Сбербанк проверяет случаи списания единовременных выплат на детей в счёт погашения долгов, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу …


«Бенфика» не сумела обыграть «Портимоненсе» в матче Примейры
«Бенфика» не сумела обыграть «Портимоненсе» в матче Примейры

23:49 Лиссабонская «Бенфика» и портиманский «Портимоненсе» сыграли вничью в матче 26-го тура португальской Примейры. @SLBenfica Twitter Встреча, прошедшая в Портимане, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты