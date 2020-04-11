Белоруссия объяснила отказ от введения карантина

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что карантин — это крайняя мера, которая направлена на перезагрузку медицинской системы, когда она уже не справляется с приемом пациентов. Об этом пишет Tut.by.
«Выполнение рекомендаций по гигиене, минимизация социальных контактов, рекомендуемая сегодня, помогает сдерживать возможный рост заболеваний», — заявил Караник, объясняя отказ белорусских властей вводить карантин для противодействия распространению коронавируса.
Министр отметил, что если «каждый наполовину ограничит свои необязательные контакты», то Белоруссия переживет пандемию без перегрузки системы здравоохранения.
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Вирусный психоз
«Нет четких критериев, что определенное количество заболевших в сутки является основанием для введения карантина. Если мы можем обеспечить социальное дистанцирование без крайних мер, мы должны это делать», — сказал Караник, подчеркнув, что все зависит от выполнения белорусами рекомендаций Минздрава.
Ранее 11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Белоруссии запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена». «Время готовиться к худшим сценариям», — заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О’Коннор.
В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантинные меры.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,7 миллиона человек; 103 тысячи скончались, 378 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру