Белоруссия раскритиковала помощь России в борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об оказываемой Москвой помощи Минску в борьбе с коронавирусом, передает Tut.by.

Глава МИД Белоруссии считает, что если официальные лица делают такие заявления, то они должны иметь под собой основания.

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«Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь. Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение? Я до сих пор вспоминаю с содроганием, когда на первоначальном этапе мы получали информацию о том, что наших граждан, у которых были билеты на самолеты по линии российских туроператоров, просто выбрасывали из самолета», — рассказал Макей, добавив, что после настойчивых обращений к российской стороне «ситуация более или менее наладилась».

«Или же вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила — это тоже помощь России? Ради Бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем», — сказал министр.

В то же врем он напомнил, что Россия бесплатно передала Белоруссии 10 тысяч тест-систем для выявления коронавируса. По его словам, все они были направлены на белорусско-российскую границу для проверки транзитных пассажиров. «Мы, конечно, благодарны, но 10 тысяч тестов — это на 2,5 дня работы: у нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов», — отметил Макей.

9 апреля Песков рассказал, что Россия оказывает содействие Белоруссии в борьбе с коронавирусом. Ранее сообщалось, что Минск попросил у Москвы помощи, в частности с выделением медицинских масок, тест-систем и аппаратов искусственной вентиляции легких. Песков в ответ на эту информацию заявил, что не знает о таком обращении, отметив, что бороться с COVID-19 невозможно без взаимодействия.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,7 миллиона человек; 103 тысячи скончались, 378 тысяч излечились.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру