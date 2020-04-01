Белоруссию назвали лучшим вариантом для проведения боя Нурмагомедова

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что считает Белоруссию лучшим вариантом для проведения поединка против американца Тони Фергюсона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тренер отечественного спортсмена признал, что в России предлагали провести бой в Москве, Казани и Екатеринбурге. Он подчеркнул, что можно всерьез рассмотреть вариант организации боя в Белоруссии.

Ранее 1 апреля стало известно, что 31-летний Нурмагомедов сохранил возможность покинуть Россию и вылететь в США, несмотря на закрытие границ в связи с распространением коронавируса. Данную информацию подтвердили в Росавиации.

29 марта в связи с возможным неучастием Нурмагомедова Фергюсону предложили поединок с Джастином Гэтжи. Также заменить россиянина вызвались американцы Дастин Порье и Хорхе Масвидаль.

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) намечен на 18 апреля. Глава UFC неоднократно утверждал, что не намерен переносить или отменять ивент, несмотря на трудности с его организацией.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC. На его счету 28 побед и ни одного поражения.

Источник: Лента.Ру