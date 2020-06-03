Белый дом признал проблему расизма в США

3 июня 2020     47
Белый дом признал проблему расизма в США

Администрация президента США Дональда Трампа признала существование системного расизма в стране. Об этом на пресс-конференции заявила старший советник главы государства Келлиэнн Конуэй. Ее слова передает ТАСС.

«Существует институциональный расизм, отсутствие равенства для все людей в этой стране. В этом, мне кажется, нет сомнений», — сказала она. По словам советника, несмотря на усердную работу по искоренению этой проблемы, расизм процветает во многих регионах страны и в сердцах многих ее граждан.

Она также выразила радость за начавшееся расследование обстоятельств смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда. По мнению Конуэй, мужчину во время задержания убил полицейский, использовав удушающий прием. Такое применение силы представитель администрации решительно осудила.

Ранее белокожие жители американского штата Техас собрались вместе, чтобы помолиться за семью погибшего. Во время молитвы они преклонили колени и все вместе попросили прощения за годы расизма, направленного на чернокожее население.

Источник: Лента.Ру

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