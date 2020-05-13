Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций

13 мая 2020     15
Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций

Причиной для приезда руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства ФРГ в среду, 13 мая.

«В Европейском союзе предусмотрены определенные исключения и процедуры при блокировании въезда, в том числе предыдущая информация других государств-членов», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что исключения касаются в том числе переговоров по Донбассу.

«Эти правила были соблюдены», — заявил представитель пресс-службы, отвечая на вопрос, означает ли визит россиянина то, что с него сняли санкции на временной или постоянной основе.

Козак находился в Берлине с однодневным рабочим визитом. Ранее агентство со ссылкой на информированный источник сообщало, что глава АП прибыл туда по приглашению немецкой стороны, чтобы обсудить урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, а также установить личный контакт с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Сам Козак заявил, что консультации прошли успешно, были достигнуты соглашения о дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Он выразил надежду, что консультации дадут дополнительный импульс «нормандскому формату» и контактной группе по украинской проблематике.

Козак курирует украинское направление в Кремле с февраля. С 2014 года он включен в санкционный список Евросоюза. В марте 2020 года Совет Европы продлил ограничения до 15 сентября.

Источник: Газета Известия

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