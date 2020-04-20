Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

20 апреля 2020     3
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса являются носителями, которые осуществляют, по сути, функции вакцины, заявил академик РАН Феликс Ершов.

По его словам, таких людей нельзя считать больными, так как они просто переносят вирус и заражают окружающих. В России, по оценке специалиста, таких людей около 50% от числа носителей вируса. В основном, это молодые люди и дети.

«Они распространяют вирус и, по сути, делают то, что должна делать вакцина: идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70%, закончится рост заболеваний», — цитирует Ершова НСН 19 апреля.

При этом академик отметил, что выполнять установленные санитарные предписания все равно необходимо, так как они снижают заболеваемость.

«Людям нужно чаще мыть руки. Больным — обязательно носить маски. Здоровым необязательно, скорее это нужно для самоуспокоения. Сейчас ВОЗ еще рекомендует промывать нос соленой водой. Раствор поваренной соли, столовая ложка на стакан», — рекомендовал он.

Ранее специалисты предупредили о тяжелых последствиях бессимптомного течения коронавируса. По их словам, как минимум может возникнуть дыхательная недостаточность.

Источник: Газета Известия

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