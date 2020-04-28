Без поддержки оставили половину российских бизнесменов

Более половины российских предпринимателей сообщили, что остались без государственной поддержки на фоне эпидемии коронавируса и остановки работы. Об этом свидетельствует опрос Торгово-промышленной палаты (ТПП), передает «Интерфакс».

Опрошенные пояснили, что их компании не попадают в перечень наиболее пострадавших отраслей, а значит, не могут воспользоваться даже теми мерами, что были предложены.

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О нежелании идти в банк за беспроцентным кредитом на зарплату рассказали 62 процента респондентов. Еще 17 процентов говорят, что обращались, но у банка не было нормативных документов на выдачу такого займа. Отказ получили 9 процентов бизнесменов, а 6 процентам сообщили, что банк не уполномочен выдавать такие кредиты.

Большинство опрошенных связали отказ брать кредиты с тем, что не видят в них реальной помощи, и переживают, что те станут дополнительной нагрузкой и обременением.

Также респонденты отмечают, что каждый банк предъявляет свои условия для выдачи кредита, а перечень документов, которые необходимо собрать, превышает стандартный. Большинство кредитных организаций предлагают продукты не на льготных условиях, а по завышенным ставкам — от 7-28 процентов годовых.

Адаптироваться к сложившейся ситуации смогли 13 процентов предпринимателей. Еще 8 процентов остановили увольнения в компаниях после сообщений о мерах поддержки.

В опросе приняли участие 21,6 тысячи бизнесменов из 83 регионов России. Второе с начала кризиса исследование «Бизнес-барометр страны» проводилось в период с 20 по 27 апреля.

Вице-президент ТПП Елена Дыбова пообещала донести его результаты до Центробанка и других уполномоченных организаций. В свою очередь глава ТПП Сергей Катырин рассказал о подготовленном третьем пакете системных предложений для поддержки бизнеса в связи с чрезвычайными мерами в экономике, сообщает ТАСС.

О проблемах в выдаче беспроцентных кредитов на зарплату 16 апреля, до проведения исследования, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников. Он лично попытался получить такой заем, но столкнулся с отказом. Президент страны Владимир Путин поручил упростить доступ бизнеса к таким деньгам.

Источник: Лента.Ру