Безработицу в США назвали вечной

14 июня 2020     9
Безработицу в США назвали вечной

Авторы исследования, проведенного Bloomberg Economics, пришли к выводу, что нынешний высокий уровень безработицы в США может сохраниться надолго и в каком-то смысле стать «вечным». В качестве причины они назвали «шок перераспределения» — явление, при котором в одних секторах появляются новые рабочие места, в то время, как в других их количество сокращается. Проблема кроется в том, что новые места создаются медленнее, нежели сокращаются старые.

Авторы считают, что снизить безработицу с нынешних высоких показателей не удастся даже за счет масштабных программ стимулирования: монетарной в исполнении Федеральной резервной системы (ФРС), проводящей беспрецедентное по объему количественное смягчение (выкуп ценных бумаг у банков), и фискальной в исполнении правительства, выделяющего пособия и льготные кредиты нуждающимся жителям и предприятиям.

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Благодаря этим усилиям в среднесрочной перспективе возможно резкое восстановление национального рынка труда, однако оно, скорее всего, не продлится долго, говорится в исследовании. В последние недели в США наблюдается снижение числа новых заявок на пособия по безработице по сравнению с рекордным весенним уровнем. Однако это не означает, что увольнения закончились — напротив, теперь под сокращения попадают высокопоставленные сотрудники, располагающие сбережениями и не имеющие нужды обращаться за пособиями. Это происходит на фоне открытия многих компаний и целых отраслей.

«Шок перераспределения» стал причиной примерно 30 процентов увольнения за последние месяцы, подсчитали авторы Bloomberg. Еще 50 процентов пришлось на последствия блокировки экономики, причиной 20 процентов увольнений стали высокие пособия по безработице, из-за которых потерявшие работу граждане лишаются стимулов искать новую.

В этой ситуации правительству предстоит разработать новый, более гибкий подход к поддержке экономики, отмечается в исследовании. Он должен основываться на выделении помощи только тем компаниям, которые в обычной ситуации показывали бы хорошие финансовые результаты. Нежизнеспособные предприятия, напротив, не должны рассчитывать на поддержку со стороны государства.

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Источник: Лента.Ру

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