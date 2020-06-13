Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова назвала бессмысленным слово «бессимптомный» при характеристике пациентов с коронавирусом.

По мнению специалиста, оно подчеркивает то, что человек не болен, однако при этом у него могут быть проблемы с внутренними органами. Баранова отметила, что чаще всего «бессимптомниками» являются молодые люди, которые не попадают во внимание врачей. Они обращаются к специалистам по другим вопросам.

Таким образом, специалист выделила ряд скрытых симптомов заболевания.

«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе», — рассказала она «РИА Новости» в субботу, 13 июня.

Она отметила, что стереометрия была бы полезна, если бы до пандемии люди делали замеры легких, то была бы возможность сравнить их объем.

«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендует специалист.

Инфицированные коронавирусом также могут не замечать снижение функции почек, отметила Баранова. Для того, чтобы определить это, необходимо сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию.

Кроме того, в ряде научных публикаций описывается «бессимптомное» течение заболевания у беременных женщин, которые после родов и анализа плаценты выясняли, что были инфицированными.

«У человека такая плацента, что там троих можно выносить, с запасом сделана, но тем не менее организм беременной перенес заболевание. Ее нельзя назвать бессимптомным носителем, скорее это человек с не выявленными симптомами», — отметила Баранова.

9 июня глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что бессимптомными носителями коронавирусной инфекции могут быть до 41% населения планеты.

Эксперт подчеркнула, что организация не обладает точными данными о количестве бессимптомных носителей инфекции. По ее словам, многие из зараженных все-таки вырабатывают симптомы наличия заболевания, а большинство известных случаев заражения произошли в результате передачи больных с симптомами к другим людям воздушно-капельным путем.