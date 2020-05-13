Благотворители спасли десятки оставшихся без хозяев из-за коронавируса питомцев

Жители США стали массово забирать животных из приютов после введения карантина в стране. В итоге приюты почти опустели. Однако в последнее время питомцы стали возвращаться туда снова — многие хозяева умерли от коронавируса. В эпицентре вспышки эпидемии — Нью-Йорке — сотрудники центра по уходу за животными спасли по меньшей мере два десятка зверей из опустевших квартир, аналогичная ситуация наблюдается и в Калифорнии, сообщает CNN.
Многих животных не удается пристроить и к друзьям или родственникам погибших — те не хотят принимать питомцев навсегда. «Самое печальное, что происходит прямо сейчас, — это то, что у многих друзей вообще нет поддержки от друзей или родственников», — рассказала Тиффани Лейси, исполнительный директор Animal Haven, нью-йоркской компании по спасению животных.
По ее словам, в одной из нью-йоркских квартир после гибели жительницы города и ее брата из-за COVID-19 их престарелая мать, у которой также выявили вирус, вынуждена была остаться одна с 16 чихуахуа. Волонтеры компании забрали большую часть собак из дома пенсионерки и поместили их на карантин.
Лейси добавила, что информацию о многих хозяевах так и не удается восстановить. Для избежания непредвиденных обстоятельств, связанных с распространением коронавируса, директор организации посоветовала всем владельцам животных составить список людей, которые точно смогут забрать к себе питомца, а также надолго запастись кормом для него.
По последним данным, в США зарегистрировано более 1,3 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. При этом 82 тысячи человек с этим диагнозом погибли, а 230 тысяч выздоровели и были выписаны из больниц.
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Источник: Лента.Ру