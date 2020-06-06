Благоустройство Школьного бульвара в Краснодаре завершится в августе

6 июня 2020     15
Благоустройство Школьного бульвара в Краснодаре завершится в августе

Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне Краснодара готов на 50%. Завершить благоустройство зеленой зоны планируется до конца августа. Сейчас на территории бульвара площадью 2,4 га укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюры, асфальтируют съезды и парковочные места, а также завозят чернозем для новых растений.

До конца лета здесь высадят больше 2 тыс. деревьев и кустарников, сформируют прогулочные аллеи, сделают уличное освещение, велодорожки, спортплощадки и места для выгула собак, пишут «Кубанские новости».

«Мы комплексно подходим к развитию социальной инфраструктуры спальных микрорайонов Краснодара. И Юбилейный — яркий пример такого подхода. Сейчас благоустраиваем эту прогулочную аллею, рядом возводим корпус начальных классов на территории школы № 87, строим муниципальный физкультурно-оздоровительный комплекс. До этого создали сквер 80-летия образования Краснодарского края, завершили возведение плавательного комплекса-долгостроя», — сказал глава города Евгений Первышов.

Источник: Газета Известия

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