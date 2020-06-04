Блогер сыграл главную тему из «Гарри Поттера» на стиральной машинке

Блогер и музыкант из США Курт Шнайдер исполнил главную тему из серии фильмов о Гарри Поттере на стиральной машинке. Видеозапись опубликована в Tik-Tok.

На кадрах видно, как мужчина нажимает на кнопки на панели управления, каждая из которых издает свою ноту. В это время его друг задает ритм на другой машинке.

В профиле блогера можно найти множество необычных исполнений популярных композиций с помощью подручных средств.

Ранее, 3 июня, сообщалось, что звезды популярной корейской K-Pop-группы BTS извинились за песню с голосом сектантского лидера Джима Джонса.