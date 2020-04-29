Блогерша показала способ расширить гардероб с помощью банки газировки

28 апреля 2020     19
Блогерша показала способ расширить гардероб с помощью банки газировки

Блогерша продемонстрировала способ расширить гардероб с помощью подручных средств. Видеоролик появился в ее аккаунте в социальной сети TikTok.

На размещенных кадрах пользовательница с ником Holly Vlogs показала подписчикам, что от жестяной банки следует оторвать металлическое кольцо, затем надеть его на вешалку и повесить оставшиеся вешалки на него. По ее словам, таким образом можно уместить в шкафу в три раза больше вещей.

Публикация блогерши стала вирусной, набрав более 200 тысяч просмотров и более 300 комментариев, в которых подписчики назвали способ «гениальным». «Вау, не знала о такой крутой идее», «Классный способ, попробую его завтра», «Просто гений… спасибо тебе!!» — писали они.

В марте был раскрыт секрет гардероба Елизаветы II. Бывший слуга королевской семьи Великобритании, в частности принцессы Дианы, рассказал, что британская королева хранит одежду не в шкафу в своей комнате, а на последнем этаже дворца. По словам слуги Пола Баррела (Paul Burrel), личный стилист монарха каждое утро делает фотографии двух вариантов образа на грядущий день, и, когда Елизаветы выбирает подходящий наряд, прислуга спускает его с верхнего этажа.

Источник: Лента.Ру

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