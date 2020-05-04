Боец MMA поразил фанатов невероятным шпагатом в стиле Ван Дамма

4 мая 2020     14
Боец MMA поразил фанатов невероятным шпагатом в стиле Ван Дамма

Камерунский боец смешанного стиля (MMA) Ален Нгалани опубликовал в Instagram видео своей тренировки, чем поразил пользователей сети.

Нгалани показал, как с легкостью садится на шпагат и ест в таком положении клубнику. «Уверенность — самое главное. Просто решил убедиться, что все лишние калории сожжены», — подписал ролик он. Пользователи восхитились растяжкой 44-летнего спортсмена.

«Просто невероятно. Ты вдохновил меня повторить это», «Ты круче чем Ван Дамм (актер снимался в рекламе, где садился между грузовиками Volvo на поперечный шпагат — прим. “Ленты.ру”). Теперь у меня есть цель», «Сколько же часов нужно потратить, чтобы получить такую растяжку?», — писали фанаты.

Нгалани — четырехкратный чемпион мира по муай-тай. В его активе четыре победы и пять поражений в поединках по правилам MMA, еще один бой остался без результата.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Боец MMA поразил фанатов невероятным шпагатом в стиле Ван Дамма
Боец MMA поразил фанатов невероятным шпагатом в стиле Ван Дамма

Камерунский боец смешанного стиля (MMA) Ален Нгалани опубликовал в Instagram видео своей тренировки, чем поразил пользователей сети. Нгалани показал, как …


Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств против коронавируса
Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств против коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что одно из лучших средств против коронавируса — мытье рук. Его …


Обвинения России в краже научных разработок по коронавирусу назвали «коронабесием»
Обвинения России в краже научных разработок по коронавирусу назвали «коронабесием»

Обвинения, прозвучавшие в адрес России о якобы краже российскими хакерами данных разработок по коронавирусу, являются «типичным коронабесием». Об этом агентству …


SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку с воздуха в Алеппо
SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку с воздуха в Алеппо

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены. Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство …


Луческу: Сёмин уйдет из «Локомотива», только если сам этого захочет
Луческу: Сёмин уйдет из «Локомотива», только если сам этого захочет

23:20 Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что наставник «Локомотива» Юрий Семин может быть уволен. globallookpress.com …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты