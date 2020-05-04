Боец MMA поразил фанатов невероятным шпагатом в стиле Ван Дамма

Камерунский боец смешанного стиля (MMA) Ален Нгалани опубликовал в Instagram видео своей тренировки, чем поразил пользователей сети.

Нгалани показал, как с легкостью садится на шпагат и ест в таком положении клубнику. «Уверенность — самое главное. Просто решил убедиться, что все лишние калории сожжены», — подписал ролик он. Пользователи восхитились растяжкой 44-летнего спортсмена.

«Просто невероятно. Ты вдохновил меня повторить это», «Ты круче чем Ван Дамм (актер снимался в рекламе, где садился между грузовиками Volvo на поперечный шпагат — прим. “Ленты.ру”). Теперь у меня есть цель», «Сколько же часов нужно потратить, чтобы получить такую растяжку?», — писали фанаты.

Нгалани — четырехкратный чемпион мира по муай-тай. В его активе четыре победы и пять поражений в поединках по правилам MMA, еще один бой остался без результата.

Источник: Лента.Ру