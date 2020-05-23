Боец Шлеменко порекомендовал к просмотру передачу Михалкова

23 мая 2020     14
Боец Шлеменко порекомендовал к просмотру передачу Михалкова

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко посоветовал посмотреть новый выпуск авторской передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Россиянин заявил, что передача с названием «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» — отличный фильм, который заставляет задуматься. Кроме того, Шлеменко поблагодарил Михалкова за его сюжеты.

В начале мая Михалков в эфире программы «Бесогон ТВ» заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Телеканал «Россия 24» не показал повторы выпуска под названием «У кого в кармане государство?», из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру.

В свежем выпуске «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» речь идет о реакции общественности на скандальный сюжет «Бесогон ТВ».

На счету 36-летнего Шлеменко — 59 побед и 13 поражений в профессиональном MMA. Россиянин известен по выступлениям в турнирах американской организации Bellator, он становился чемпионом промоушена в средней весовой категории.

Источник: Лента.Ру

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