Боец UFC из Киргизии показала лицо после 45 пропущенных ударов

31 мая 2020     15
Боец UFC из Киргизии показала лицо после 45 пропущенных ударов

Боец смешанного стиля Антонина Шевченко показала фотографию своего лица после поражения от американки Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9. Снимок представительница Киргизии опубликовала в своем Instagram.

MMA is a tough sport, but it’s my destiny and I will come back stronger. ММА тяжелый спорт, но это мой путь и я вернусь сильнее.

Фото опубликовано @antoninapantera

«ММА тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее», — написала спортсменка под фото, на котором видны многочисленные синяки, ссадины и кровоподтеки.

Бой прошел в ночь на воскресенье, 31 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Американка нанесла сопернице 202 удара, 45 из которых пришлись в голову, и победила единогласным решением судей. В главном поединке вечера Тайрон Вудли уступил Гилберту Бернсу.

Шевченко потерпела второе поражение в карьере при семи победах. Чукагян выиграла 14-й поединок, в ее послужном списке три поражения.

Источник: Лента.Ру

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