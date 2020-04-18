Боец UFC поднял весящего почти 150 килограммов Шакила О’Нила

18 апреля 2020     15
Боец UFC поднял весящего почти 150 килограммов Шакила О'Нила

Франко-камерунский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну поднял весящего почти 150 килограммов бывшего баскетболиста Шакила О’Нила. Видео появилось в Twitter спортсмена.

Нганну заявил, что баскетболист не настолько тяжелый, как он предполагал. «Наверное, поэтому ты мог летать над паркетом», — написал он. В ответ О’Нил сказал, что его никогда не носили на руках.

О’Нил — четырехкратный чемпион НБА (2000, 2001, 2002, 2006), 15-кратный участник матча всех звезд НБА, чемпион мира (1994) и обладатель золота Олимпийских игр-1996. В сентябре 2016-го его ввели в баскетбольный Зал славы.

Нганну — бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На его счету 14 побед и три поражения в поединках по правилам MMA.

Источник: Лента.Ру

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