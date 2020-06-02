Боец UFC пригрозил мародерам госпитализацией за разгром магазина его отца

Американский боец смешанного стиля (MMA) Белал Мухаммад жестко отреагировал на действия мародеров — магазин отца спортсмена был разгромлен в ходе беспорядков в США. Об этом он написал в своем Twitter.

31-летний спортсмен, выступающий в полусредней весовой категории в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), пригрозил мародерам госпитализацией. «Отвратительно наблюдать за тем, как магазин твоего отца, предприятия семьи и друзей грабят и громят. Обещаю, если вы мне попадетесь — вы отправитесь в больницу», — написал он .

Позже Мухаммад опубликовал фотографии разгромленного магазина. «Этим мой отец обеспечивал свою семью уже 15 лет», — написал боец.

Протесты американцев после убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда перешли в беспорядки по всей стране. В частности, в Альбукерке другой боец UFC Джон Джонс предупредил акт вандализма. Он остановил протестующего и потребовал отдать ему баллончик с краской.

Источник: Лента.Ру