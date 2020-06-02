Боец UFC пригрозил мародерам госпитализацией за разгром магазина его отца

2 июня 2020     12
Боец UFC пригрозил мародерам госпитализацией за разгром магазина его отца

Американский боец смешанного стиля (MMA) Белал Мухаммад жестко отреагировал на действия мародеров — магазин отца спортсмена был разгромлен в ходе беспорядков в США. Об этом он написал в своем Twitter.

31-летний спортсмен, выступающий в полусредней весовой категории в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), пригрозил мародерам госпитализацией. «Отвратительно наблюдать за тем, как магазин твоего отца, предприятия семьи и друзей грабят и громят. Обещаю, если вы мне попадетесь — вы отправитесь в больницу», — написал он .

Позже Мухаммад опубликовал фотографии разгромленного магазина. «Этим мой отец обеспечивал свою семью уже 15 лет», — написал боец.

Протесты американцев после убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда перешли в беспорядки по всей стране. В частности, в Альбукерке другой боец UFC Джон Джонс предупредил акт вандализма. Он остановил протестующего и потребовал отдать ему баллончик с краской.

Источник: Лента.Ру

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Боец UFC пригрозил мародерам госпитализацией за разгром магазина его отца
Боец UFC пригрозил мародерам госпитализацией за разгром магазина его отца

Американский боец смешанного стиля (MMA) Белал Мухаммад жестко отреагировал на действия мародеров — магазин отца спортсмена был разгромлен в ходе …



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