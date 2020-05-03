Боевики ИГ организовали бунт в сирийской тюрьме

3 мая 2020     10
Боевики ИГ организовали бунт в сирийской тюрьме

В одной из тюрем в сирийской Хасеке начался бунт. Об этом сообщает сообщает Telegram-канал WarJournal со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что основной контингент тюрьмы — боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

В районе инцидента замечены вертолеты и беспилотники ВВС США. Кроме того, к тюрьме стягиваются поддерживаемые Вашингтоном подразделения «Сирийских демократических сил» (СДС).

Официальных комментариев о бунте в тюрьме в настоящий момент нет.

В октябре 2019 года сирийская организации по правам человека (SNHR) опубликовала доклад, в котором описала пытки со стороны правительственной армии. В 25-страничном документе говорится о 72 различных способах пыток, которые привели в том числе к гибели 173 детей и 45 женщин в государственных тюрьмах.

Источник: Лента.Ру

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