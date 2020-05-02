Бой Поветкина и Уайта проведут без зрителей

2 мая 2020     14
Бой Поветкина и Уайта проведут без зрителей

Бой российского боксера Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом проведут без зрителей в случае, если он состоится. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, передает телеканал Sky Sports.

Как объяснил Хирн, такое решение было принято из-за того, что поединок будет одним из первых событий после возобновления спортивных соревнований. «Я пока не знаю, как мы это организуем, но мы должны вернуться громко», — заявил он.

Промоутер также выразил надежду на то, что бой Поветкина и Уайта пройдет в конце июля или начале августа.

Александр Поветкин — чемпион мира по боксу 2003 года, двукратный чемпион Европы, регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе. Провел 38 боев за всю карьеру, из них победой для него закончились 35.

Диллиан Уайт — чемпион мира по версиям WBC Silver и WBO International. В последнем поединке, который состоялся 23 декабря, он победил соотечественника Дерека Чисору. Всего за карьеру он выиграл 23 боя, уступив лишь однажды.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Роспотребнадзор назвал отличие симптомов сезонной аллергии от коронавируса
Роспотребнадзор назвал отличие симптомов сезонной аллергии от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора перечислили различия между симптомами сезонной аллергии и коронавирусной инфекции. Соответствующее разъяснение размещено на сайте ведомства. Утверждается, что при …


Бой Поветкина и Уайта проведут без зрителей
Бой Поветкина и Уайта проведут без зрителей

Бой российского боксера Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом проведут без зрителей в случае, если он состоится. Об этом сообщил …


Звезда «Матрицы» и «Клана Сопрано» попал в больницу
Звезда «Матрицы» и «Клана Сопрано» попал в больницу

Актер Джозеф Питер «Джо» Пантолиано попал в больницу после ДТП а американском штате Коннектикут. Об этом сообщает TMZ. Жена артиста, …


Медицинские маски оказались опасными для одной категории россиян
Медицинские маски оказались опасными для одной категории россиян

Медицинские маски и перчатки в некоторых ситуациях являются источником опасности, заявил исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. По …


Роспотребнадзор назвал отличия симптомов аллергии и коронавируса
Роспотребнадзор назвал отличия симптомов аллергии и коронавируса

В Роспотребнадзоре пояснили, какие симптомы отличают сезонную аллергию от коронавирусной инфекции. Соответствующая информация опубликована 2 мая на сайте ведомства. Отмечается, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты