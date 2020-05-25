Бойца ММА задержали после перестрелки на юге Москвы

25 мая 2020     20
Бойца ММА задержали после перестрелки на юге Москвы

Одним из задержанных после стрельбы на автостоянке возле ЖК «Ясный» на юге Москвы оказался боец ММА Джамбулат Балиев, выступающий в полусреднем весе. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает РЕН ТВ.

За последние годы спортсмен принял участие по меньшей мере в шести поединках, в четырех из которых уступил противникам.

После перестрелки полицейские задержали девять человек. Ранее стали известны имена четырех задержанных. Ими оказались Жамалай Тепсуев, Вадим Русанов, Максим Евлампиев и Герман Титенок. Двое задержанных ― уроженцы Оренбургской области.

Перестрелка на парковке ЖК на юге Москвы произошла ранее в воскресенье. Об этом сообщили источники «Известий». Сообщалось, что некоторым из участников стрельбы удалось скрыться с места происшествия.

В городе был объявлен план «Перехват». В розыске были четыре иномарки — Mercedes, BMW, Toyota и Ford.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по трем статьям, включая «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Неподалеку от места перестрелки правоохранители нашли раненого мужчину. О других пострадавших информации не поступало.

Источник: Газета Известия

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