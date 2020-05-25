Бойца ММА задержали после перестрелки на юге Москвы

Одним из задержанных после стрельбы на автостоянке возле ЖК «Ясный» на юге Москвы оказался боец ММА Джамбулат Балиев, выступающий в полусреднем весе. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает РЕН ТВ.

За последние годы спортсмен принял участие по меньшей мере в шести поединках, в четырех из которых уступил противникам.

После перестрелки полицейские задержали девять человек. Ранее стали известны имена четырех задержанных. Ими оказались Жамалай Тепсуев, Вадим Русанов, Максим Евлампиев и Герман Титенок. Двое задержанных ― уроженцы Оренбургской области.

Перестрелка на парковке ЖК на юге Москвы произошла ранее в воскресенье. Об этом сообщили источники «Известий». Сообщалось, что некоторым из участников стрельбы удалось скрыться с места происшествия.

В городе был объявлен план «Перехват». В розыске были четыре иномарки — Mercedes, BMW, Toyota и Ford.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по трем статьям, включая «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Неподалеку от места перестрелки правоохранители нашли раненого мужчину. О других пострадавших информации не поступало.