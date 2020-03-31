Боксера отстранили за видеоурок по домашнему насилию в условиях карантина

@mikewhoatv / Twitter

Британский боксер Билли Джо Сондерс временно лишен лицензии после публикации спорного юмористического ролика, где спортсмен демонстрирует способы бить женщин во время карантина. Заявление Британского боксерского комитета по управлению опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

Действие боксерской лицензии Сондерса приостановлено. Комитет проведет слушания по дисциплинарному делу в отношении спортсмена. В заявлении подчеркивается, что при принятии решения были учтены комментарии, которые британец сделал уже после публикации «видеоурока».

Сондерс должен биться с мексиканцем Саулем Альваресом. Дата проведения боя официально объявлена пока не была.

Сондерс выпустил ролик 28 марта, но удалил публикацию после всплеска негативных откликов. Позже спортсмен принес извинения в Twitter.

Источник: Лента.Ру