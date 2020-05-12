Более 1,4 млн российских медиков обучились борьбе с COVID-19

12 мая 2020     15
Более 1,4 млн российских медиков обучились борьбе с COVID-19

Более 1,4 млн российских медиков прошли краткосрочное обучение для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала во вторник, 12 мая, замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова.

По ее словам, помощь пациентам с COVID-19 оказывают 433 тыс. медработников. Привлечь к участию в оказании медпомощи дополнительные кадры позволило утверждение минимальных квалификационных требований к медработникам, участвующим в оказании помощи больным с COVID-19, добавила Семенова. Ее слова приводит портал Стопкоронавирус.рф.

За короткий срок медики страны смогли приобрести дополнительные компетенции, позволяющие им эффективно помогать заболевшим коронавирусом пациентам, проводить противоэпидемические мероприятия.

Ранее во вторник глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о наличии психологических проблем у около 40% медиков, работающих в «красной зоне». У многих из них наблюдаются симптомы депрессии.

17 апреля психолог Светлана Назарян выразила уверенность в том, что врачам после спада распространения коронавирусной инфекцией может понадобиться психологическая реабилитация.

Источник: Газета Известия

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