Более 2 млн рублей похитили при капремонте жилья в Волгограде

13 апреля 2020     8
Более 2 млн рублей похитили при капремонте жилья в Волгограде

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, которая выполняла работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Руководителя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба превышает 2 млн рублей.

Как сообщили «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной прокуратуры, преступление выявлено по итогам проверки, проводившейся совместно с отделом по борьбе с экономической преступностью УМВД по Волгограду. После завершения работ компания-подрядчик получила более 5,5 млн рублей — сумму, оговорённую в контракте. Однако позже выяснилось, что фактически фирма крупно сэкономила на ремонте зданий и выполнила его лишь частично. Разница между реальным объёмом работ и полученной за них суммой превысила 2 млн рублей — следователи полагают, что эти деньги руководитель компании просто присвоил.

Как сообщалось в марте, уголовное дело возбуждено по результатам проверки фонда капитального ремонта Магаданской области. Прокуратура обнаружила факты злоупотребления полномочиями бывшим главой фонда и присвоения вверенного имущества. Установлено, что в 2019 году и.о. гендиректора фонда совершил действия, которые были связаны с необоснованным возмещением представительских расходов. Они повлекли причинение имущественного вреда в общей сложности на 319,9 тыс. рублей.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 13.04.2020
Вести Севастополь 13.04.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – В Севастополе нет новых случаев COVID-19. Зато есть те, кто бессмысленно идут на риск. Режим самоизоляции …


В Севастополе ликвидирован пожар в частном доме
В Севастополе ликвидирован пожар в частном доме

Сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю ликвидировали пожар с угрозой распространения в частном домовладении. В Севастополе во дворе …


В Севастополе подтверждён седьмой случай коронавируса
В Севастополе подтверждён седьмой случай коронавируса

Новая коронавирусная инфекция подтверждена у женщины, которая была доставлена севастопольскую больницу №4. На момент поступления у заболевшей были симптомы ОРВИ. …


Гостиницам Крыма планируют снизить налоги
Гостиницам Крыма планируют снизить налоги

Крымским гостиницам, которые приостановили свою деятельность в период распространения коронавируса, власти Крыма планируют снизить налоги. Об этом поговорят на ближайшей …


Севастополец взял у мужчины телефон, чтобы позвонить, и сбежал
Севастополец взял у мужчины телефон, чтобы позвонить, и сбежал

25-летний парень попросил у знакомого телефон стоимостью 50000 рублей для того, чтобы позвонить, и убежал с ним в руках.  Ночью …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты