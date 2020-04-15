Более двух тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Москве за 15 апреля.
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Источник: Газета Известия
Более двух тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Москве за 15 апреля.
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Источник: Газета Известия
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В московские суды за сутки поступили 12 дел о нарушении самоизоляции
В суды Москвы поступили 12 дел, связанные с нарушением режима самоизоляции. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» …
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Более 2 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составлено за сутки в Москве
Более двух тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Москве за 15 апреля. Новость дополняется Источник: Газета Известия
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В детском парке Севастополя появится памп-трек и пандусы
При реконструкции, территорию парка разделят на 10 зон, включая санитарную, с общественным туалетом, а на всех входах появятся пандусы. Создание …
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Севастополь получит дополнительное федеральное финансирование
О дополнительной финансовой помощи регионам из федерального бюджета заявил 15 апреля перед заседанием правительства Владимир Путин. Президент дал поручение дополнительно …
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В Крыму обновят гидротехнические сооружения Фронтового водохранилища
В Крыму проведут ремонтные работы на водохранилище, расположенное в селе Фронтовом. Гидроузел обеспечивает питьевой водой жителей Керчи и курортной зоны …