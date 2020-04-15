Более 2 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составлено за сутки в Москве

15 апреля 2020     1
Более 2 тыс

Более двух тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Москве за 15 апреля.

Новость дополняется

Источник: Газета Известия

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