Более 2 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составлено за сутки в Москве

Более двух тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Москве за 15 апреля.

В московские суды за сутки поступили 12 дел о нарушении самоизоляции В суды Москвы поступили 12 дел, связанные с нарушением режима самоизоляции. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» …



Более 2 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составлено за сутки в Москве Более двух тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Москве за 15 апреля. Новость дополняется Источник: Газета Известия



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