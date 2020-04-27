Более 35 тыс. нарушений ПДД пресекли сотрудники столичной ГИБДД с 10 апреля

Сотрудники московской ГИБДД с 1 апреля пресекли свыше 35 тыс. нарушений ПДД. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, сотрудники ГИБДД не только осуществляют проверку транспорта, но и отвечают за обеспечение безопасности на дорогах Москвы. С 10 апреля 2020 года сотрудниками ДПС пресекли больше 35 тыс. нарушений Правил дорожного движения. Кроме того, за этот период почти 3,5 тыс. правонарушений совершили водители автобусов, пишет РИАМО.

Также осуществляется надзор за проверкой безопасности пассажирских перевозок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

12 февраля в Госавтоинспекции назвали самое частое нарушение ПДД в Москве — им оказался скоростной режим. Число таких нарушений ПДД в 2019 году составило 14,5 млн.