Более 350 м браконьерских сетей обнаружили на Истринском водохранилище

25 мая 2020     12
Более 350 м браконьерских сетей обнаружили на Истринском водохранилище

Солнечногорск Московской области принял участие во всероссийской акции по пресечению деятельности браконьеров «День без сетей», передает пресс-служба муниципальной администрации.

На акватории Истринского водохранилища изъято 360 м сетей. Также специалисты провели шесть профилактических бесед и составили четыре административных протокола. Всех нарушителей оштрафуют, передает портал «Подмосковье сегодня».

По статистике, вылов браконьером в нерестовый период одной рыбы приводит к недостатку 4-10 особей в следующем году.

Источник: Газета Известия

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