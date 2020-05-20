Более 400 млн рублей выделено на реставрацию в Нижегородском кремле

20 мая 2020     18
Более 400 млн рублей выделено на реставрацию в Нижегородском кремле

Реставрация стен и башен кремля в Нижнем Новгороде, а также конструктивное усиление склона между Зачатьевской и Георгиевской башнями обойдется в 414 млн рублей. По информации регионального правительства, эти средства поступят из федерального бюджета.

Согласно результатам обследования, Борисоглебская башня «оторвалась» от стены прясла со стороны Георгиевской башни. Кроме того, наблюдается просадка грунта. С внутренней стороны кремля растет промоина, дождевая вода размывает основание башни.

Стены обработают гидрофобными составами для предотвращения дальнейшего разрушения. «В рамках проекта в Борисоглебской башне будет открыт замурованный прежде дверной проем. Через него можно будет попасть на два нижних яруса», — говорится в сообщении правительства Нижегородской области.

По словам губернатора Глеба Никитина, развитие и благоустройство кремля является ключевым в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, передает ИА «НьюсНН». Стены и башни будут использоваться историко-архитектурным музеем-заповедником для выставочной экспозиции. На прилегающей территории создадут условия для отдыха граждан.

Источник: Газета Известия

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