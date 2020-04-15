Более 605 тыс. человек заразились коронавирусом в США

15 апреля 2020     1
Более 605 тыс

Число зараженных коронавирусом в США превысило 605 тыс. человек, сообщил 14 апреля Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего статистику заболеваемости.

По информации специалистов, скончались от COVID-19 25 575 человек.

Причем число смертей от этого заболевания за сутки в США стало рекордным – 2228 случаев. Днем ранее было зафиксировано 1509 смертей.

По данным портала Worldometer, в Штатах заражены уже более 619 тыс. человек, умерли – 25 989.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу заболевших и по количеству летальных исходов.

Накануне Вашингтон заявил о желании найти «виновных» в появлении и распространении коронавируса в мире. Так, комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам сената США намерен изучить обстоятельства появления коронавируса, в частности роль Китая и ВОЗ в распространении инфекции.

Вечером 14 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ, так как организация якобы скрывала данные о вирусе и не предприняла вовремя нужные меры.

Источник: Газета Известия

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