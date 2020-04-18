Более 80 парикмахерских и салонов красоты возобновят работу на Сахалине

В Сахалинской области с 20 апреля возобновят работу более 80 парикмахерских и салонов красоты. Готовность предприятий к работе проверило региональное управление Роспотребнадзора.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области, для дальнейшей работы представители индустрии красоты должны соблюдать строгие правила. Персонал должен использовать маски, одноразовые халаты и перчатки, а при уборке необходимо использовать специальные средства. В салонах должна быть горячая и холодная вода.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольги Фунтусовой, попасть к мастеру можно по предварительной записи. Перед началом работы администратор должен проверить температуру гостя, а после его ухода провести санобработку. Фунтусова подчеркнула, что мастера должны осознавать всю ответственность, которую они берут на себя и на своих клиентов.

Одновременно в салоне могут находиться не более двух клиентов. Многие предприятия уже готовы к открытию, кресла сдвинуты на требуемое расстояние, закуплены маски и антисептики.

31 марта власти региона объявили о введении режима самоизоляции. Губернатор Валерий Лимаренко тогда отметил необходимость этого решения, «чтобы остановить инфекцию, сохранить здоровье наших близких».

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 18 апреля, количество зараженных в России составило 36 793, из них 313 умерли, 3057 вылечились.

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