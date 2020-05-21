Более половины заболевших COVID-19 на Кубани выздоровели

21 мая 2020     16
Более половины заболевших COVID-19 на Кубани выздоровели

Более половины заболевших коронавирусной инфекции в Краснодарском крае с начала пандемии выздоровели, сообщает в четверг, 21 мая, оперативный штаб региона.

«Кубань преодолела важный статистический рубеж в борьбе с инфекцией. На сегодняшний день в крае инфекция подтвердилась у 2974 человек, из них 1644 уже полностью здоровы», — говорится в сообщении.

За последние сутки в регионе выявлен 91 новый случай заболевания COVID-19, а из больниц выписаны 104 пациента.

В региональном министерстве здравоохранения объясняют благоприятные тенденции эффективностью системы карантинных мероприятий и проводимой работы по выявлению кругов контактов заболевших. В ведомстве уточняют, что пациенты попадают в поле зрения медиков на самой ранней, зачастую, бессимптомной стадии заболевания и начинают получать лечение.

Ранее 21 мая власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, парки и торговые центры остаются закрытыми. Въезд на Кубань ограничен для приезжих из других субъектов страны, кроме транзитного транспорта. Приезжающие в край обязаны соблюдать 14-дневную обсервацию.

При этом с 23 мая открываются предприятия строительного и смежного с ним комплекса, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов, объекты торговли непродовольственными товарами до 400 кв. м. При этом власти подчеркивают необходимость строгого соблюдения регламентов и требований Роспотребнадзора.

По состоянию на 21 мая, общее число зарегистрированных случаев заболевания в России с начала распространения инфекции достигло 317 554.

Уровень смертности пациентов с коронавирусом в стране составляет менее 1%. Почти половина россиян с положительным результатом на коронавирус не имеет клинических проявлений болезни.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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