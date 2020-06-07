Больницу на Сахалине закрыли на карантин из-за COVID-19

В больнице города Корсаков на Сахалине у сотрудников и одного из пациентов выявили COVID-19, медучреждение пришлось закрыть на карантин. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко 7 июня.

За последние сутки в регионе было выявлено еще 16 новых случаев заболевания, из них восемь — в Корсаковской ЦРБ.

«Учреждение закрыто на карантин до получения результатов эпидрасследования. Основные версии заражения — от пациента и врача, работающего по совместительству. На период ограничительных мероприятий организована маршрутизация пациентов в медицинские учреждения Южно-Сахалинска и Анивы», — написал Лимаренко в своем Telegram-канале.

Сотрудники и пациенты Корсаковской ЦРБ сдали тест на коронавирус, определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. В больнице организована санобработка.

Карантин можно будет снять после результатов эпидрасследования и соответствующего предписания Роспотребнадзора, добавил Лимаренко.

Всего к 7 июня на Сахалине выявлено 204 заболевших COVID-19, из них 133 проходят лечение, а 71 пациент уже выздоровел, отмечает «Газета.ру».

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