Больной заразился коронавирусом, рассказал о симптомах и попал в реанимацию

Юрист из американского города Нью-Йорк, заразившийся коронавирусом SARS-CoV-2 и рассказавший о болезни в Twitter, попал в реанимацию. Об этом сообщает CNN.

Материалы по теме

20:35 — 16 марта

Дэвид Лат (David Lat) заметил первые симптомы коронавирусной инфекции около двух недель назад. 13 марта он пожаловался своему врачу на высокую температуру и мышечные боли. Специалист заподозрил у него бронхит, развившийся на фоне гриппа, и прописал антибиотики и сироп от кашля.

На следующий день самочувствие Лата ухудшилось. «Кашель усилился до такой степени, что мне было трудно дышать», — рассказывал он в Twitter. После этого юрист решил обратиться в больницу. Ему сделали анализ на грипп и бактериальную инфекцию, но отказались тестировать на коронавирус. Лишь после второго визита в больницу его проверили на коронавирус, изолировали и начали кислородную терапию.

Супруг Лата Закери Бейрон Шемтоб (Zachary Baron Shemtob) рассказал CNN, что в субботу, 21 марта, Лату потребовалась искусственная вентиляция легких. Об улучшении его состояния не сообщалось. «Мне хотелось бы, чтобы люди понимали, насколько серьезной может быть эта болезнь, — заявил Шемтоб. — Ей подвержены и молодые здоровые люди. Прекратите собираться группами. Хватит глупостей».

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 21 тысяча человек, выявлено 463 тысячи случаев заражения, из них 113,7 тысячи закончились выздоровлением пациента. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.



Источник: Всемирная организация здравоохранения .rollup { position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; box-sizing: border-box; background-color: #f5f5f5; } .rollup__arrow { position: absolute; width: 20px; height: 20px; top: 17px; right: 17px; } .rollup__arrow:before { display: block; position: absolute; content: ''; top: 6px; right: 6px; width: 8px; height: 8px; border-top: 1.5px solid #444; border-left: 1.5px solid #444; -webkit-transform: rotate(-135deg); transform: rotate(-135deg); } .rollup__preview { padding: 14px 55px 17px 40px; cursor: pointer; -webkit-transition: padding-top 0.3s ease-in-out, padding-bottom 0s linear 0.3s; transition: padding-top 0.3s ease-in-out, padding-bottom 0s linear 0.3s; } .rollup__content { max-height: 0px; padding: 0 20px 0 40px; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px; color: #444; overflow: hidden; -webkit-transition: max-height 0.3s ease-out; transition: max-height 0.3s ease-out; } .rollup__header { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 18px; line-height: 27px; color: #6f6f6f; border-bottom: 1px dashed #6f6f6f; -webkit-transition: color 0.3s ease-in, border 0.2s ease; transition: color 0.3s ease-in, border 0.2s ease; } .rollup__title { margin: 25px 0 16px; font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 18px; line-height: 27px; } .rollup p { margin-bottom: 16px; } .rollup p:last-of-type { margin-bottom: 0; padding-bottom: 30px; } .rollup ul { margin: 0 0 32px; padding-left: 47px; } .rollup ul li { position: relative; margin-bottom: 10px; list-style: none; } .rollup ul li:last-of-type { margin-bottom: 0; } .rollup ul li:before { display: block; position: absolute; content: '•'; left: -27px; } .rollup ol { margin: 0 0 32px; padding-left: 35px; } .rollup ol li { margin-bottom: 10px; padding-left: 12px; } .rollup ol li:last-of-type { margin-bottom: 0; } .rollup._open .rollup__preview { padding-top: 25px; -webkit-transition: padding-top 0.3s ease-in-out, padding-bottom 0s linear; transition: padding-top 0.3s ease-in-out, padding-bottom 0s linear; } .rollup._open .rollup__arrow { top: 22px; } .rollup._open .rollup__arrow:before { -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .rollup._open .rollup__content { max-height: 2000px; -webkit-transition: max-height 0.3s ease-in; transition: max-height 0.3s ease-in; } .rollup._open .rollup__header { color: #444; border-bottom: 1px dashed #bababa; } .premial-body .rollup { max-width: 720px; } .premial-body .rollup__title { margin-bottom: 10px; } .premial-body .rollup._open { background-color: #f5f5f5; border-top: 1px solid #f5f5f5; border-bottom: 1px solid #f5f5f5; -webkit-transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease; transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease; } .premial-body .rollup._open .rollup__preview { padding-bottom: 10px; } @media screen and (max-width: 768px) { .premial-body .rollup, .rollup { width: calc(100% + 40px); margin: 22px 0 22px -20px; background: transparent; border-top: 1px solid #eaeaea; border-bottom: 1px solid #eaeaea; -webkit-transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease; transition: background-color 0.2s ease, border 0.2s ease; } .premial-body .rollup__preview, .rollup__preview { padding: 18px 50px 18px 20px; } .premial-body .rollup__header, .rollup__header { font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; color: #292929; border: none; } .premial-body .rollup__title, .rollup__title { margin-bottom: 7px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; color: #292929; } .premial-body .rollup__arrow:before, .rollup__arrow:before { border-top: 1.5px solid #292929; border-left: 1.5px solid #292929; } .premial-body .rollup__content, .rollup__content { padding: 0 20px; font-size: 17px; color: #292929; } .premial-body .rollup p:last-of-type, .rollup p:last-of-type { padding-bottom: 20px; } .premial-body .rollup._open, .rollup._open { background: #f3f3f3; border-top: 1px solid #f3f3f3; border-bottom: 1px solid #f3f3f3; } .premial-body .rollup._open .rollup__header, .rollup._open .rollup__header { color: #292929; border: none; } .premial-body .rollup._open .rollup__preview, .rollup._open .rollup__preview { padding-bottom: 8px; padding-top: 18px; } }

Источник: Лента.Ру