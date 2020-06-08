Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой

Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.

По данным социологического исследования, 80% граждан США заявляют видят ситуацию в государстве как неуправляемую, а 5% затруднились с ответом.

Чуть меньше половины (46%) опрошенных назвали нынешнее экономическое положение страны «неудовлетворительным» и только 5% оценили его как «отличное».

Респондентов также спрашивали о наиболее волнующих их проблемах. Больше всего американцы переживают, что они сами или кто-то из родственников может заразиться COVID-19 (63%), но этот показатель с апреля месяца сократился на 10 %.

Смерть Джорджа Флойда от действий полиции, волнует граждан больше, чем протесты, которые начались после нее и привели к насилию, 59% и 27% соответственно.

Опрос проводился с 28 мая по 2 июня, в нем участвовали 1000 зарегистрированных избирателей США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что скрыть масштаб проблемы расизма в США уже невозможно. Проблема «встала в полный рост» и превратилась в бедствие.

Массовые протесты начались в конце мая после того, как в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате действий полиции умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Во время задержания по подозрению в использовании фальшивой купюры один из полицейских наступил ему коленом на шею. Задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание. Он умер в больнице 25 мая. Акции начались в Миннеаполисе, затем распространились по всей стране.

По числу инфицированных коронавирусной инфекцией и умерших от нее США по-прежнему занимает первое место. Так по данным портала Worldometer на 7 июня в США зафиксировано 2 001 819 случая, скончались 112 366 человек, вылечились — 756 580.