Большинство россиян сочли коронавирус опаснее сезонного гриппа

18 мая 2020     18
Большинство россиян сочли коронавирус опаснее сезонного гриппа

Каждый второй россиянин считает, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 18 мая на сайте организации.

В Москве такой точки зрения придерживаются 64% опрошенных. C 20 апреля эта доля увеличилась на 8%. Каждый четвертый полагает, что эти заболевания одинаково опасны (26%).

Россияне в большей степени опасаются того, что они сами или их родственники заболеют COVID-19. Об этом заявили 60% респондентов. 31% россиян боятся потерять работу и доход. По Москве эти показатели составляют 59% и 30% соответственно.

Более половины опрошенных считают достаточными меры, принимаемые властями для предотвращения дальнейшего распространения инфекции (57%). Противоположной точки зрения придерживаются 27% россиян, 11% полагают, что принимаемые меры являются избыточными. 75% респондентов назвали волонтерскую деятельность существенной в условиях пандемии.

За последние сутки в России выявлено 8926 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего с начала пандемии зарегистрировано 290 678 случаев. Выздоровели 70 209 пациентов, а умерли 2722.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

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