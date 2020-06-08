Большинство жителей США назвали ситуацию в стране неуправляемой

8 июня 2020     16
Большинство жителей США назвали ситуацию в стране неуправляемой

Жителей США беспокоит ситуация в стране, сложившаяся из-за протестов после смерти чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда из-за грубого ареста. 80 процентов американцев назвали ее неуправляемой. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Wall Street Journal и NBC News.

Только 15 процентов респондентов думают, что все под контролем. Еще 5 процентов не смогли дать однозначный ответ.

Людей также опросили, чем они обеспокоены в большей мере. 59 процентов американцев ответили, что смертью Флойда, 27 процентов — вспыхнувшими протестами.

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Гражданам США также предложили оценить вероятных кандидатов на выборах президента. Бывший вице-президент Джо Байден, по данным опроса, сохраняет преимущество над действующим главой Белого дома Дональдом Трампом. Его кандидатуру поддержали 49 процентов опрошенных, Трампа — 42 процента.

Большинство избирателей заявили, что предпочли бы видеть во главе страны такого президента, который ставил бы выше консенсус и компромисс, нежели обещал большие и смелые изменения.

Накануне, 7 июня, в США пообещали, что американская полиция будет реформирована после продолжающихся в стране беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, предполагается переключить часть финансирования с полиции на работу с молодежью, а также сделать процесс привлечения полицейских к дисциплинарной ответственности более прозрачным.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и ряде других городов США, а после и мира, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.

Источник: Лента.Ру

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