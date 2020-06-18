Болтон поведал о назвавшем Трампа треплом Помпео

18 июня 2020     9
Болтон поведал о назвавшем Трампа треплом Помпео

Госсекретарь Майкл Помпео на первом в истории саммите Соединенных Штатов и Северной Корее в 2018 году назвал президента США Дональда Трампа треплом. Об говорится в пока не опубликованной книге экс-помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона под названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir), сообщает New York Times.

По информации издания, Болтон пишет, что во время встречи Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая состоялась 12 июня 2018 года, Помпео якобы передал Болтону записку, в которой, характеризуя американского лидера, написал: «Он такое трепло («He is so full of shit»)».

По словам экс-помощника Трампа, спустя месяц, Помпео указывал, что политика хозяина Белого дома в отношении Пхеньяна «обречена на провал».

Болтон указывает, что даже ключевые помощники Трампа посмеиваются над ним за спиной.

Ранее, 16 июня, сообщалось, что власти США подали в суд на Болтона, чтобы помешать ему опубликовать книгу о его пребывании в Белом доме.

23 февраля стало известно, что Трамп намерен помешать публикации книги Болтона, которого глава государства считает предателем.

По информации американских СМИ, Трамп известил сотрудников своей администрации о том, что он будет препятствовать выходу книги Болтона в свет, так как он передавал бывшему советнику засекреченные сведения.

Источник: Газета Известия

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