Борец-подросток предотвратил похищение детей

31 марта 2020     9
Борец-подросток предотвратил похищение детей
Nathan J. Fish / YouTube

Учащийся средней школы и борец Кэнаан Бауэр предотвратил похищение трех детей на заправке в США. Видео с камер наблюдения размещено в YouTube.

Инцидент произошел 25 марта. 22-летний злоумышленник, как сообщает KOB4, настиг мать троих детей в магазине.

Бауэр, который в тот момент находился у заправки, заметил потасовку и устремился на помощь. 16-летний подросток сумел задержать подозреваемого и предотвратить похищение детей.

Бауэр, который становился победителем школьных турниров по вольной борьбе, удерживал злоумышленника до приезда полиции.

Источник: Лента.Ру

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