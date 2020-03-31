Борец-подросток предотвратил похищение детей

Nathan J. Fish / YouTube

Учащийся средней школы и борец Кэнаан Бауэр предотвратил похищение трех детей на заправке в США. Видео с камер наблюдения размещено в YouTube.

Инцидент произошел 25 марта. 22-летний злоумышленник, как сообщает KOB4, настиг мать троих детей в магазине.

Бауэр, который в тот момент находился у заправки, заметил потасовку и устремился на помощь. 16-летний подросток сумел задержать подозреваемого и предотвратить похищение детей.

Бауэр, который становился победителем школьных турниров по вольной борьбе, удерживал злоумышленника до приезда полиции.

Источник: Лента.Ру