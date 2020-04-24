Борис Джонсон намерен вернуть к работе в начале следующей недели

24 апреля 2020     13
Борис Джонсон намерен вернуть к работе в начале следующей недели

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсом, который сейчас восстанавливается после заражения коронавирусом, намерен вернуться к исполнению своих обязанностей в понедельник, 27 апреля. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила газета Daily Telegraph.

По информации издания, Джонсон поручил помощникам организовать индивидуальные встречи с министрами на следующей недели, чтобы войти в курс дел. Также отмечается, что сейчас Джонсон постепенно входит в рабочую повестку, регулярно общаясь с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, который временно заменяет его на посту премьера.

Также газета отметила, что Джонсон вернется к работе в критическое для страны время. Британия уже больше месяца находится в закрытом положении, и министры полагаются на премьера, в надежде придать на новые возможности и стратегии выхода страны из ограничений.

13 апреля стало известно, что Джонсон вылечился от коронавируса и выписался из больницы. По словам премьера, ему трудно подобрать слова благодарности медикам, спасшим его жизнь. В первые 48 часов после госпитализации всё могло «обернуться совсем по-другому», подчеркнул он.

26 марта у 55-летнего Джонсона обнаружили коронавирусную инфекцию. Он продолжал руководить правительством, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля его доставили в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него более 10 дней. Вечером 6 апреля премьер-министра из-за ухудшения самочувствия перевели в отделение интенсивной терапии, где он провел три дня. Затем его перевели в обычную палату.

Источник: Газета Известия

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