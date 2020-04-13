Борис Джонсон вылечился от коронавируса

13 апреля 2020     12
Борис Джонсон вылечился от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что его тест дал отрицательный результат.

О том, что Джонсон заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Спустя десять дней политика, у которого сохранялись симптомы заболевания, по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне. Там премьера подвергли кислородотерапии.

Вечером 6 апреля Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии в связи с тем, что его состояние ухудшилось. Вечером 9 апреля политика перевели из реанимации в обычную палату, а 12 апреля — выписали из больницы.

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Источник: Лента.Ру

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