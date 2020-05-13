Борисов сообщил о переносе программы импортозамещения самолета SSJ 100

13 мая 2020     14
Борисов сообщил о переносе программы импортозамещения самолета SSJ 100

Программу импортозамещения самолета «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100) перенесли на год. Об этом заявил в среду, 13 мая, вице-премьер Юрий Борисов на совещании по вопросам поддержки авиационной отрасли, которое в среду проводит президент РФ Владимир Путин.

По словам вице-премьера, она начнется в 2023 году, а не в 2024, как планировалось ранее.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что авиаотрасль в стране должна иметь перспективы развития и авиасообщение должно быть качественным, безопасным и надежным.

Как отметил российский лидер, пандемия коронавирусной инфекции в РФ привела к падению внутренних авиаперевозок на 85%, что стало самым мощным спадом среди видов транспорта. Сокращение международных перевозок почти достигло 90%.

Источник: Газета Известия

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Борисов сообщил о переносе программы импортозамещения самолета SSJ 100

Программу импортозамещения самолета «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100) перенесли на год. Об этом заявил в среду, 13 мая, вице-премьер Юрий …



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