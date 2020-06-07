Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе

7 июня 2020     6
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе

Бразилия в субботу, 6 июня, приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения республики. Президент страны Жаир Болсонару поддержал такое решение, сообщает «РИА Новости».

Последние несколько дней на сайте ведомства размещались только данные за последние сутки. По словам бразильского лидера, обновление общей информации не отражает момента, в котором находится страна.

Также данные о Бразилии перестали обновляться на сайте университета Джонса Хопкинса. В списке стран с зафиксированными случаями коронавируса она переместилась на последнее место. При этом в общем списке количество случаев заболевания в стране не отображается.

Ранее, 5 июня, Болсонару заявил, что Бразилия может рассмотреть вопрос о выходе из Всемирной организации здравоохранения после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила об излишней поспешности в снятии вызванных пандемией коронавируса ограничений.

3 июня сообщалось, что за сутки в Бразилии от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1262 человека, что стало самым высоким показателем смертности в стране с начала пандемии.

По последним данным на сайте университета Хопкинса, в Бразилии 645 771 заболевших COVID-19. Из них более 266 тыс. человек вылечились, умерли более 35 тыс.

Источник: Газета Известия

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