Британская медсестра рассказала о муках пациентов с COVID-19

Британская медсестра Люси Хатчингс рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, где она работает.

По словам 19-летней девушки, проводящей на работе по 13 часов, пациенты с COVID-19 сильно страдают, но многие британцы до сих пор не понимают что эпидемия — это не шутка, и игнорируют карантин.

Хатчингс указала, что многим пациентам необходима искусственная вентиляция легких.

«По их глазам видно, что они испытывают боль — они говорят, что они в порядке, но это не так. Очень грустно видеть людей с вирусом. Это настоящая жизнь, и смотреть на людей, страдающих от боли, опустошает», — приводит ее слова Daily Mail.

По словам девушки, она напугана и думает, что дальше ситуация будет только ухудшаться.

Медсестра также отметила, что в больнице дефицит средств индивидуальной защиты, а число пациентов растет каждый день.

1 апреля сообщалось, что в США начали увольнять медработников, которые жалуются на нехватку тестов на коронавирус и оборудования для лечения пациентов.